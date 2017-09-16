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11:23 (мск), источник: Янтарный край

Под Калининградом тушили колбасный цех

В Калининграде накануне, 15 сентября, около восьми часов вечера в МЧС на пульт «01» сообщили о пожаре на улице Зеленой в поселке Маломожайское, что близ Немана.

По предварительным данным, загорелся кирпичный цех по производству колбасных изделий, рядом к которому был пристроен магазин. Цех выгорел на площади 80 квадратных метров, обгорела кровля на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16, ПСЧ-22 и ПСЧ-28 в составе 12 человек и 4 единицы техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Причины пожара пока не установлены, этим займутся специалисты.

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