Под Калининградом тушили колбасный цех

По предварительным данным, загорелся кирпичный цех по производству колбасных изделий, рядом к которому был пристроен магазин. Цех выгорел на площади 80 квадратных метров, обгорела кровля на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16, ПСЧ-22 и ПСЧ-28 в составе 12 человек и 4 единицы техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.