Под Калининградом тушили колбасный цех
В Калининграде накануне, 15 сентября, около восьми часов вечера в МЧС на пульт «01» сообщили о пожаре на улице Зеленой в поселке Маломожайское, что близ Немана.
В Калининграде накануне, 15 сентября, около восьми часов вечера в МЧС на пульт «01» сообщили о пожаре на улице Зеленой в поселке Маломожайское, что близ Немана.
По предварительным данным, загорелся кирпичный цех по производству колбасных изделий, рядом к которому был пристроен магазин. Цех выгорел на площади 80 квадратных метров, обгорела кровля на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Причины пожара пока не установлены, этим займутся специалисты.