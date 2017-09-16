ГАИ о трагедии под Иваново: водитель ехал на красный сигнал семафора
Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.
Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в который врезался маневровый тепловоз в Ивановском районе (Брестская область), по предварительной информации, проигнорировал сигнал семафора на железнодорожном переезде, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП с тяжелыми последствиями произошло накануне вечером:
«Предварительно: на переезде горел запрещающий сигнал светофора и работала звуковая сигнализация», — сказали в ГАИ.
Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся на переднюю часть автомобиля, от чего половина машины была фактически полностью уничтожена.
Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.
Как ранее рассказала Sputnik официальный представитель управления СК по области Марина Дранькова, в связи с произошедшим УСК уже возбуждено уголовное дело.
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Известно, что, а аварии пострадали два несовершеннолетних — 15-летний подросток и четырехлетняя девочка, в настоящее время они в больнице, детям медики оказывают необходимую помощь.