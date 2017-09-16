Подросток из Бреста заказал по почте пропитанные наркотиком марки
Наркотик он купил через сеть международной
Наркотик он купил через сеть международной
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни «Минск-2» предотвратили перемещение марок, пропитанных наркотическим веществом, сообщили БЕЛТА в таможне.
Так, при проведении таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Нидерландов в адрес жителя Бреста, сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили марки, пропитанные ЛСД.
По факту контрабандного перемещения наркотического средства правоохранительным блоком таможни были проведены необходимые следственные и
По факту незаконной пересылки запрещенного к перемещению через таможенную границу наркотического вещества сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшая проверка.
Всего за текущий год должностными лицами таможни «Минск-2» были предотвращены три попытки незаконного перемещения наркотических средств, 34 попытки незаконного ввоза на территорию Беларуси насвая общим весом около 74,5 кг, 96 попыток перемещения без декларирования и документов, подтверждающих лекарственное назначение медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества. Так, было задержано почти 4 тыс. таблеток. Также предотвращена 41 попытка незаконного перемещения через границу холодного оружия.