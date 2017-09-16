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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

Подросток из Бреста заказал по почте пропитанные наркотиком марки

Наркотик он купил через сеть международной интернет-торговли, а забирать его пришел уже в компании друга. В отправлении между несколькими открытками была спрятана бумажка с 10 наркотическими марками.

Источник: БЕЛТА

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни «Минск-2» предотвратили перемещение марок, пропитанных наркотическим веществом, сообщили БЕЛТА в таможне.

Так, при проведении таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Нидерландов в адрес жителя Бреста, сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили марки, пропитанные ЛСД.

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По факту контрабандного перемещения наркотического средства правоохранительным блоком таможни были проведены необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что получателем отправления является 16-летний подросток. Наркотик он купил через сеть международной интернет-торговли, а забирать его пришел уже в компании друга. В отправлении между несколькими открытками была спрятана бумажка с 10 наркотическими марками.

По факту незаконной пересылки запрещенного к перемещению через таможенную границу наркотического вещества сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшая проверка.

Всего за текущий год должностными лицами таможни «Минск-2» были предотвращены три попытки незаконного перемещения наркотических средств, 34 попытки незаконного ввоза на территорию Беларуси насвая общим весом около 74,5 кг, 96 попыток перемещения без декларирования и документов, подтверждающих лекарственное назначение медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества. Так, было задержано почти 4 тыс. таблеток. Также предотвращена 41 попытка незаконного перемещения через границу холодного оружия.

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