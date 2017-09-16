Серия квартирных краж раскрыта в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в серии квартирных краж. На счету ранее судимого задержанного несколько эпизодов, в которых материальный ущерб составил несколько сотен тысяч рублей. По данным ГУ МВД по РО, мужчина проник в квартиру многоэтажного дома через дверь балкона и похитил мужскую сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей. Добычей преступника так же стала дорогая техника и деньги из других квартир многоэтажных домов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества и вернули законным владельцам. Преступник находится под стражей.