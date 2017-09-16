Полиция арестовала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро
ЛОНДОН, 16 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро, сообщает
ЛОНДОН, 16 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро, сообщает
Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. «Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест в связи с расследованием», — сообщает полиция.
Сейчас арестованный находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в участок на юге Лондона.
В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.
Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.