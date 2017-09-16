Полиция арестовала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро

Источник: AP 2017

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Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. «Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест в связи с расследованием», — сообщает полиция.

Сейчас арестованный находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в участок на юге Лондона.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.