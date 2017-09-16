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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Полиция арестовала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро

ЛОНДОН, 16 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро, сообщает Скотленд-Ярд.

Источник: AP 2017
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Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. «Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест в связи с расследованием», — сообщает полиция.

Сейчас арестованный находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в участок на юге Лондона.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.

Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Электростул это было б идеально .
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