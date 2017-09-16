На Свердловском проспекте произошла массовая авария

В результате массового ДТП на Свердловском проспекте в Челябинске незначительные травмы получил один человек — он направлен на амбулаторное лечение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации дежурного сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, около девяти утра субботы, 16 сентября, на пересечении Свердловского проспекта с улицей Индивидуальная водитель Geely произвел столкновение с впереди стоявшей ГАЗелью, после чего китайская машина перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии также пострадали «Лада» и Mazda.

«Водитель Geely был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь, но госпитализация не потребовалась. Других пострадавших в аварии нет», — уточнили в полицейском главке.

По информации регионального управления МЧС, дорожное происшествие зафиксировано в 08.44. В ликвидации последствий от ведомства был задействован один пожарно-спасательный расчет.