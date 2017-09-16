На Свердловском проспекте произошла массовая авария
Автомобиль Geely въехал в ГАЗель, перевернулся, задев еще две машины.
Автомобиль Geely въехал в ГАЗель, перевернулся, задев еще две машины.
В результате массового ДТП на Свердловском проспекте в Челябинске незначительные травмы получил один человек — он направлен на амбулаторное лечение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации дежурного сотрудника
«Водитель Geely был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь, но госпитализация не потребовалась. Других пострадавших в аварии нет», — уточнили в полицейском главке.
По информации регионального управления МЧС, дорожное происшествие зафиксировано в 08.44. В ликвидации последствий от ведомства был задействован один
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.