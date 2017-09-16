Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной службы Литвы задержали 30-летнего белоруса, который контрабандой перевозил более 2,5 тысячи пачек сигарет, сообщили Sputnik в Службе охраны государственной границы Литвы.

Контрабандист попался в районе населенного пункта Адутишкис Швенченского района.

«На контрольно-пропускном пункте проверили автомобиль Ford Mondeo из Беларуси. Пограничники подозревали, что в машине может быть двойное дно», — сказали в СОГГ.

Там также сообщили, что автомобиль направили в ПП «Мядининкай», где проверили на рентгеновском аппарате. В тайниках Ford Mondeo было обнаружено 2,5 тысячи пачек белорусских сигарет.