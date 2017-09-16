Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек
В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штрафу в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины.
В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штрафу в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины.
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной службы Литвы задержали 30-летнего белоруса, который контрабандой перевозил более 2,5 тысячи пачек сигарет, сообщили Sputnik в Службе охраны государственной границы Литвы.
Контрабандист попался в районе населенного пункта Адутишкис Швенченского района.
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Там также сообщили, что автомобиль направили в ПП «Мядининкай», где проверили на рентгеновском аппарате. В тайниках Ford Mondeo было обнаружено 2,5 тысячи пачек белорусских сигарет.
В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штраф в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины.