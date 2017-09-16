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16:49 (мск), источник: Sputnik.by

Байкер врезался в металлический отбойник на МКАД

По предварительно информации, авария произошла из-за того, что мотоциклист на МКАД не справился с управлением.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Мотоциклист получил ранения в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Авария на МКАД произошла на 42-м километре около 11:20 субботы 16 сентября.

«По предварительной версии, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на ограждение», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники минской Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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