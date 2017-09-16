Байкер врезался в металлический отбойник на МКАД
По предварительно информации, авария произошла
По предварительно информации, авария произошла
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Мотоциклист получил ранения в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария на МКАД произошла на 42-м километре около 11:20 субботы 16 сентября.
«По предварительной версии, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на ограждение», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники минской Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.