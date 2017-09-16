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16:15 (мск), источник: Ведомости

В Казани несколько гостиниц и ТЦ эвакуировали после звонков о минировании

Девять общественных объектов эвакуировали в Казани после анонимных звонков о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Проводятся необходимые мероприятия», — отметил собеседник агентства. По его словам, речь идет о нескольких торговых центрах и гостиницах.

Волна телефонного терроризма захлестнула российские города с вечера воскресенья. За прошедшие дни зафиксированы сотни таких звонков во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ижевске и других городах. «Минированию» подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры и жилые дома.

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5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Бай Ханович
) Костенко, а у нас многие власть ругают, а ещё Путину письма пишут, в защиту русского языка в школах ))
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