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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Под Борисоглебском разбился учебно-боевой Як-130

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске, сообщило Минобороны.

Источник: РИА Новости

ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.

Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.
Минобороны

В Минобороны добавили, что для расследования причины падения самолета на место происшествия направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома Чкаловский.

ЯК-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач.

По своим летно-техническим и маневренным характеристикам Як-130 близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу подготовки пилотов для самолетов четвертого и пятого поколений. Он неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться на неподготовленные площадки. Также Як-130 способен выполнять и боевые задачи легкого штурмовика — уничтожать наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

Под Воронежем разбился военный самолет
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
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