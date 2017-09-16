Под Борисоглебском разбился учебно-боевой Як-130

ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.

Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

В Минобороны добавили, что для расследования причины падения самолета на место происшествия направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома Чкаловский.