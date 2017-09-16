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18:29 (мск), источник: Noi.md

Преступников задержали за отправку молдаван в Израиль

В результате совместной операции полиции и пограничных службы Молдовы, Украины и Израиля ликвидирована преступная группа, отправившая за два года более 100 граждан РМ на работу в Израиль.

Источник: Noi.md

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Валериу Бодян.

Как передает агентство Infotag он сказал, что злоумышленники открыли в Кишиневе ряд компаний, которые предлагали услуги по трудоустройству за границей.

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«За оформление пакета документов взимали до 7 тыс. долларов с человека. Часть документов подделывали на Украине. Въезжали на Украину через приднестровский участок границы. По прибытии в Киев кандидатам в гастарбайтеры выдавали поддельные дипломы на посещение курсов или приглашения на лечение в Израиль. Уже в консульстве Израиля в Киеве на их основе выдавались подлинные въездные визы в эту страну», — сообщил он.

Бодян пояснил, что в ходе обысков в Кишиневе изъято эквивалент 100 тыс. евро и задержаны пять человек — авторов преступной схемы вывоза людей.

Представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что это не первая совместная операция силовиков двух стран.

«В аэропорту “Борисполь” столицы Украины мы систематически отлавливаем граждан Молдовы, пытающихся вылететь за рубеж с целью трудоустройства», — сообщил он.

По словам представителя полиции Израиля Игоря Шмойша, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий в Израиль приезжали полицейские из Молдовы».

«Мы всегда готовы предоставить площадку для сотрудничества с коллегами», — отметил он.

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