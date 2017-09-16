Грузин попытался вывезти россиянку из Турции в чемодане
Гражданин Грузии попытался незаконно провезти на территорию страны из Турции россиянку. Таможенники обнаружили женщину в чемодане, сообщает турецкое агентство IHA.
Гражданин Грузии попытался незаконно провезти на территорию страны из Турции россиянку. Таможенники обнаружили женщину в чемодане, сообщает турецкое агентство IHA.
Инцидент произошел на
По данным IHA, в Турции Самусенко является фигуранткой дела о ДТП. Авария произошла в мае этого года в курортном городе Кемер. Россиянка, будучи пьяной, на автомобиле сбила насмерть пожилого местного жителя, который работал садовником в одном из пятизвездочных отелей в Анталье и воспитал шестерых детей. Суд оставил россиянку под подпиской о невыезде, приняв во внимание, что она воспитывает годовалого ребенка. В момент аварии малыш находился вместе с матерью в машине.