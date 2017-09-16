В России разбился самолет
Во время учебных полетов потерпел крушение самолет ЯК-130.
Во время учебных полетов потерпел крушение самолет ЯК-130.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Рядом с аэродромом Борисоглебск в субботу разбился самолет Як-130, который выполнял
Известно, что экипажу удалось сначала увести авиасудно от близлежащих строений, а затем катапультироваться.
После инцидента пилоты вышли на связь, сообщив, что их жизнь находится вне угрозы. Позднее
Причины крушение будет расследовать комиссия по безопасности полетов воздушных сил России.