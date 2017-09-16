В России разбился самолет

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Рядом с аэродромом Борисоглебск в субботу разбился самолет Як-130, который выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом пишет российская пресса, ссылаясь на сообщение министерства обороны РФ.

Известно, что экипажу удалось сначала увести авиасудно от близлежащих строений, а затем катапультироваться.

После инцидента пилоты вышли на связь, сообщив, что их жизнь находится вне угрозы. Позднее поисково-спасательная группа эвакуировала пилотов на аэродром.