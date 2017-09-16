На трассе под Ростовом снова нашли свалку вскрытых посылок

Как сообщали Юга.ру, подобный инцидент произошел в июле. В соцсетях появилось два сообщения о найденных под Ростовом свалках с посылками. Среди недоставленных отправлений были как товары из Китая, так и обычные посылки, пересылаемые по территории РФ в разные города Ростовской области. 24 июля сотрудники службы безопасности «Почты России» в результате проведенного внутреннего расследования установили личность подозреваемого. Им оказался курьер одного из почтовых отделений организации. Было возбуждено уголовное дело, «Почту России» оштрафовали на 31 тыс. рублей за недоставленные посылки.