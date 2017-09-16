Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Порошенко отреагировал на въезд Саакашвили на Украину – СМИ
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
17 советов от самых старых людей планеты
Названа главная причина смерти во время секса
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
18:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани сообщили о взрывных устройствах на 16 объектах

Из всех зданий эвакуированы люди, объекты проверяют кинологи с собаками.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Казани неизвестные сообщили о взрывных устройствах на 16 объектах, сообщил ИА «Татар-информ» источник в экстренных службах.

В течение дня звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали на телефоны экстренных служб, а также на номера телефонов в зданиях, о которых злоумышленники сообщали, как о заминированных.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из трех торговых центров Казани эвакуируют персонал и посетителей. Позже появилась информация о том, что та же участь постигла отель «Сулейман-палас».

По информации источника ИА «Татар-информ» всего сообщения поступили о минировании 16 объектов в центре Казани, среди них несколько гостиниц.

Из каждого из зданий эвакуированы люди, каждый объект проверяют полицейские, кинологи с собаками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Верхний Услон присоединился к «Кроссу Татарстана-2017»
СМИ: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Путин назвал главное качество в людях
ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Ростова» в РФПЛ
В Иране заявили о создании «отца всех бомб»
«Почта России» готовит программу обновления инфраструктуры
Калифорнийский суд повторно запретил продавать фуа-гра
СМИ: в Казани эвакуировали несколько гостиниц и ТЦ
Спорт
Головкин — Альварес. Чего же нам ждать Разве что только самый ленивый сейчас не обсуждает грядущий супербой между Геннадием Геннадиевичем Головкином и Саулем Альваресом.
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь