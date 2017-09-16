В Казани сообщили о взрывных устройствах на 16 объектах

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Казани неизвестные сообщили о взрывных устройствах на 16 объектах, сообщил ИА «Татар-информ» источник в экстренных службах.

В течение дня звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали на телефоны экстренных служб, а также на номера телефонов в зданиях, о которых злоумышленники сообщали, как о заминированных.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из трех торговых центров Казани эвакуируют персонал и посетителей. Позже появилась информация о том, что та же участь постигла отель «Сулейман-палас».

По информации источника ИА «Татар-информ» всего сообщения поступили о минировании 16 объектов в центре Казани, среди них несколько гостиниц.