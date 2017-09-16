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18:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на остановке сбили женщину

Пострадавшую на скорой увезли в реанимацию.

ДТП произошло сегодня, 16 сентября, на улице 70 лет Октября. Как сообщают подписчики паблика «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте», в районе остановки «Поворотная» автомобиль ВАЗ-2110 сбил пешехода.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения ей понадобилась помощь медиков. Очевидцы сообщают, что пострадавшую на скорой увезли в реанимацию.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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