Пожарная сигнализация была намеренно выведена из строя в детском лагере в Одессе
Пожарная сигнализация в детском лагере Одессы, который загорелся минувшей ночью, намеренно была выведена из строя.
Пожарная сигнализация в детском лагере Одессы, который загорелся минувшей ночью, намеренно была выведена из строя.
Об этом сообщил глава Службы чрезвычайных ситуаций Одесской области.
Он отметил, что инспекторы проверяли лагерь в конце августа. Они ещё тогда обнаружили несоблюдения правил противопожарной безопасности. Руководству выписали штраф, а также обязали устранить все нарушения. Однако этого не сделали.
В результате пожара погибли двое детей. Ещё один числится пропавшим без вести. Спасателям удалось эвакуировать 42-х человек.
Пожарные боролись с огнем всю ночь.
Полиция начала расследование. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют причину возгорания, и почему не были устранены нарушения. Между тем, в Одесской области объявлен траур.