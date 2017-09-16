Пожарная сигнализация была намеренно выведена из строя в детском лагере в Одессе

Он отметил, что инспекторы проверяли лагерь в конце августа. Они ещё тогда обнаружили несоблюдения правил противопожарной безопасности. Руководству выписали штраф, а также обязали устранить все нарушения. Однако этого не сделали.



В результате пожара погибли двое детей. Ещё один числится пропавшим без вести. Спасателям удалось эвакуировать 42-х человек.