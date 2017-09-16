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18:21 (мск), источник: Publika.md

Пожарная сигнализация была намеренно выведена из строя в детском лагере в Одессе

Пожарная сигнализация в детском лагере Одессы, который загорелся минувшей ночью, намеренно была выведена из строя.

Источник: Publika.md

Об этом сообщил глава Службы чрезвычайных ситуаций Одесской области.

Он отметил, что инспекторы проверяли лагерь в конце августа. Они ещё тогда обнаружили несоблюдения правил противопожарной безопасности. Руководству выписали штраф, а также обязали устранить все нарушения. Однако этого не сделали.

В результате пожара погибли двое детей. Ещё один числится пропавшим без вести. Спасателям удалось эвакуировать 42-х человек.

Пожарные боролись с огнем всю ночь.

Полиция начала расследование. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют причину возгорания, и почему не были устранены нарушения. Между тем, в Одесской области объявлен траур.

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