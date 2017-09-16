Полицейские задержали самарца, подозреваемого в убийстве мужчины

В ходе застолья между мужчинами возникла конфликтная ситуация. 45-летний мужчина, по версии следствия, схватил нож и ударил им своего оппонента. От полученных ран 35-летний пострадавший скончался на месте.

В полицию сообщение о случившемся поступило в тот же день. В ходе отработки данной информации полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались с жильцами дома, установили личность погибшего.

Затем полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления. Обобщение собранных материалов позволило полицейским восстановить обстоятельства произошедшего в квартире инцидента. В итоге подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками уголовного розыска.