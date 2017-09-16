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21:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ДТП под Воронежем пострадали 4 взрослых и двое детей

Авария произошла в Каширском районе.

Автомобили Mazda и Renault Megane столкнулись на 4 км дороги, соединяющей Нововоронеж и АЭС-2 в Каширском районе, в 13.50 субботы, 16 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным ведомства, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения пострадал водитель Mazda 56 лет и его 52-летний пассажир, ранения также получили 60-летний водитель Renault и трое его пассажиров: женщина 60 лет и два брата. Одному из них шесть лет, второму — 13. Младший ребенок находился в салоне в детском удерживающем кресле. Всех пострадавших отвезли в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.

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