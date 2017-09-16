Пожар, повредивший три частных дома в Челябинске, попал на видео
По словам очевидцев, в огне погиб один человек.
По словам очевидцев, в огне погиб один человек.
Пожар повредил три частных дома в Тракторозаводском районе Челябинска, видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.
ЧП случилось днём 16 сентября в Гусеничном переулке. По словам автора видео, огонь унёс жизнь 56-летнего хозяина одного из домов, ещё два человека успели покинуть горящее строение. Очевидцы утверждают, что люди в доме были пьяны.
«В той стороне ведь уже выгорали дома, ничему жизнь не учит.
Напомним, ранее в Ленинском районе сгорели заброшенные хозпостройки, причиной пожара, по предварительной информации, стал поджог.