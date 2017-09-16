Пожар, повредивший три частных дома в Челябинске, попал на видео

Пожар повредил три частных дома в Тракторозаводском районе Челябинска, видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-140774741&id=456239222&hash=a4a45daee9f86cb0&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧП случилось днём 16 сентября в Гусеничном переулке. По словам автора видео, огонь унёс жизнь 56-летнего хозяина одного из домов, ещё два человека успели покинуть горящее строение. Очевидцы утверждают, что люди в доме были пьяны.

«В той стороне ведь уже выгорали дома, ничему жизнь не учит. Какое-то нехорошее место», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.