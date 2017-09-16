Анонимы «заминировали» ночные клубы в Москве

По его словам, посетителей в клубе «Бессонница» не было, из двух других клубов эвакуировано 200 человек.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.