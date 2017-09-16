Анонимы «заминировали» ночные клубы в Москве
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Три ночных клуба проверяют в центре столицы после анонимных звонков, эвакуированы 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Три ночных клуба проверяют в центре столицы после анонимных звонков, эвакуированы 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
«Проверка идет в ночных клубах, расположенных на Болотной набережной. Проверяются клубы «Бессонница», «Айкон» и «Рэд», — сказал собеседник агентства.
По его словам, посетителей в клубе «Бессонница» не было, из двух других клубов эвакуировано 200 человек.
Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране