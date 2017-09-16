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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Анонимы «заминировали» ночные клубы в Москве

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Три ночных клуба проверяют в центре столицы после анонимных звонков, эвакуированы 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Проверка идет в ночных клубах, расположенных на Болотной набережной. Проверяются клубы «Бессонница», «Айкон» и «Рэд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, посетителей в клубе «Бессонница» не было, из двух других клубов эвакуировано 200 человек.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

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