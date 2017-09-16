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21:52 (мск), источник: РИАМО

Поэтессу Юнну Мориц госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра

РИАМО — 16 сен. Поэтесса Юнна Мориц сообщила в своем Facebook о том, что сломала шейку бедра и готовится к операции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Прошу всех моих друзей здесь и сейчас быть мысленно со мной, потому что я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского», — написала поэтесса в своем Facebook.

В этом же посте Мориц опубликовала собственное стихотворение «Себе», которое начинается со строчки «Держи удар, дистанцию и слово».

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