Поэтессу Юнну Мориц госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра
РИАМО — 16 сен. Поэтесса Юнна Мориц сообщила в своем Facebook о том, что сломала шейку бедра и готовится к операции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
РИАМО — 16 сен. Поэтесса Юнна Мориц сообщила в своем Facebook о том, что сломала шейку бедра и готовится к операции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
«Прошу всех моих друзей здесь и сейчас быть мысленно со мной, потому что я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского», — написала поэтесса в своем Facebook.
В этом же посте Мориц опубликовала собственное стихотворение «Себе», которое начинается со строчки «Держи удар, дистанцию и слово».