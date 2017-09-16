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16 сентября, источник: РИА Новости

С Ярославского вокзала Москвы эвакуировали 500 человек из-за ложного звонка

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пятьсот человек эвакуировали с Ярославского вокзала в Москве из-за сообщения о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«С Ярославского вокзала было эвакуировано 500 человек. Угроза взрыва не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

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