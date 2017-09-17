В Израиле выходец с Украины избил женщину, приняв ее за россиянку
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В израильском городе
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В израильском городе
Инцидент произошел 11 сентября. 40-летняя женщина шла по улице, когда незнакомый мужчина окликнул ее
Прибывшие полицейские задержали нападавшего, который оказался выходцем с Украины, по имени Андрей Довженко. Его жертва, гражданка Украины, была доставлена в больницу.
В суде задержанный утверждал, что принял пострадавшую за некую россиянку, которая якобы давно угрожает ему убийством. В субботу суд арестовал Довженко до завершения юридических процедур, пишет Ynet.
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