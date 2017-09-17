В Израиле выходец с Украины избил женщину, приняв ее за россиянку

Инцидент произошел 11 сентября. 40-летняя женщина шла по улице, когда незнакомый мужчина окликнул ее по-украински. Та переспросила его по-русски, однако мужчина обругал ее, а затем набросился с кулаками и начал избивать. «Я упала на землю, но он продолжал меня бить», — рассказала женщина.