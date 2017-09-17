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00:21 (мск), источник: РИА Новости

В Израиле выходец с Украины избил женщину, приняв ее за россиянку

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В израильском городе Петах-Тиква 29-летний выходец с Украины напал на женщину, которую принял за россиянку, сообщает портал Ynet.

Инцидент произошел 11 сентября. 40-летняя женщина шла по улице, когда незнакомый мужчина окликнул ее по-украински. Та переспросила его по-русски, однако мужчина обругал ее, а затем набросился с кулаками и начал избивать. «Я упала на землю, но он продолжал меня бить», — рассказала женщина.

Прибывшие полицейские задержали нападавшего, который оказался выходцем с Украины, по имени Андрей Довженко. Его жертва, гражданка Украины, была доставлена в больницу.

В суде задержанный утверждал, что принял пострадавшую за некую россиянку, которая якобы давно угрожает ему убийством. В субботу суд арестовал Довженко до завершения юридических процедур, пишет Ynet.

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