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10:26 (мск), источник: Интерфакс

В субботу в Москве эвакуировали около 8 тысяч человек из-за 40 ложных звонков о минировании

Все сообщения оказались ложными.

Источник: РИА "Новости"
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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Около восьми тысяч человек было эвакуировано из общественных мест в субботу в российской столице из-за ложных звонков об угрозе взрыва, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«В настоящий момент известно, что все сообщения об угрозе взрыва, поступившие в субботу, оказались ложными. Из-за звонков из общественных мест в течение дня было эвакуировано порядка 8 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за субботу сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить около 40 анонимных звонков, их пик пришёлся на период после 18.00.

В субботу анонимы «минировали» столичные торговые центры, ночные клубы, а также кинотеатр и Ярославский вокзал.

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