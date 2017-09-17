В субботу в Москве эвакуировали около 8 тысяч человек из-за 40 ложных звонков о минировании
Все сообщения оказались ложными.
Все сообщения оказались ложными.
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Около восьми тысяч человек было эвакуировано из общественных мест в субботу в российской столице
«В настоящий момент известно, что все сообщения об угрозе взрыва, поступившие в субботу, оказались ложными.
По его словам, за субботу сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить около 40 анонимных звонков, их пик пришёлся на период после 18.00.
В субботу анонимы «минировали» столичные торговые центры, ночные клубы, а также кинотеатр и Ярославский вокзал.