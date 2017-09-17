Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
Почему не надо делать уроки с ребенком: 5 причин
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
Эксперт о безразличии крымчан к словам МИД Украины о санкциях
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Apple показала новые iPhone
00:47 (мск), источник: РИА Новости

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Мария»

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря, сообщает Центр предупреждения ураганов США.

Источник: AP 2017

По его данным, в настоящий момент шторм продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час. Также метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма.

Как сообщается в официальном Twitter центра, в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели ураган «Мария» может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале прошлой недели над Атлантикой образовался тропический шторм «Хосе». Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган «Хосе» находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении. В четверг метеорологи предупредили, что «Хосе» может усилиться к выходным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой у посольства США
Почему Япония не решилась ударить по Сибири и Дальнему Востоку
Греф ожидает «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе
Совбез ООН обсудит борьбу с оружием массового уничтожения
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
В Кремле отвергли идею закрепления России в Сирии
Россия и Ирак возобновляют авиасообщение, прерванное в 2004 году
Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане
Спорт
Возвращение чемпионского ЦСКА? Как армейцы переиграли «Ростов» ЦСКА одержал мощную и уверенную победу дома и может быть доволен тем, как начинается осенний отрезок сезона
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь