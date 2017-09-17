В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Мария»

Источник: AP 2017

По его данным, в настоящий момент шторм продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час. Также метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма.

Как сообщается в официальном Twitter центра, в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели ураган «Мария» может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.