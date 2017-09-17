В Ростовской области снова нашли свалку выпотрошенных посылок

Он сообщил, что наткнулся на десятки пустых коробок утром 14 сентября. Как отмечается в материале, некий злоумышленник поживился новенькими телефонами и сим-картами, заказанными несколько месяцев назад.

В областном МВД заявили, что по поводу найденных посылок инициирована проверка. «Правоохранители уже выехали на место происшествия. По этой информации проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщил пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

22 июля на YouTube-канале RusPescaRus было опубликовано видео, на котором демонстрировалась свалка из упаковок от почтовых отправлений, обнаруженная в камышах на берегу реки Дон неподалеку от местного яхт-клуба «Аврал».