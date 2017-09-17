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10:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодого жителя Приморья заподозрили в преступлении

Молодого жителя Арсеньева подозревают в грабеже, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 33-летняя жительница г. Арсеньева. Заявительница рассказала, что в вечернее время в городском парке у ее сына открыто похитили мобильный телефон, наручные часы и личные вещи. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19-летнего жителя Арсеньева. В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе личного досмотра подозреваемого обнаружено и изъято похищенное имущество.

Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Виктор Бруевич.

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