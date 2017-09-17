Молодого жителя Приморья заподозрили в преступлении
Молодого жителя Арсеньева подозревают в грабеже, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Молодого жителя Арсеньева подозревают в грабеже, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
В полицию обратилась 33-летняя жительница г. Арсеньева. Заявительница рассказала, что в вечернее время в городском парке у ее сына открыто похитили мобильный телефон, наручные часы и личные вещи. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла
Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
Виктор Бруевич.