Смертельное ДТП в Находке попало в прицел видеокамеры

Авария с участием двухколёсного транспорта произошло в оо:17 в районе кольца ЖБК в Находке. Трагический инцидент попал в прицел камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам видеозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, мотоциклист грубо нарушил правила движения по кольцу и выехал на встречную полосу. При этом скорость мотоцикла была довольно высокой. Что именно послужило причиной такого опрометчивого поступка, остаётся неизвестным. На пути резвого байка повстречался Nissan Cefiro. По свидетельствам очевидцев, удар был такой силы, что шлем с головы мотоциклистка отлетел на 100 метров, а сам ездок выпал из седла и ударился об асфальт.