Смертельное ДТП в Находке попало в прицел видеокамеры
Мотоциклист на всём ходу совершил лобовое столкновение с авто.
Мотоциклист на всём ходу совершил лобовое столкновение с авто.
В ночь с субботы на воскресенье в приморском городе Находка разыгралась трагедия на дороге. Водитель мотоцикла на всём ходу протаранил, движущийся на встречу автомобиль. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», травмы, полученные байкером, оказались смертельные.
Авария с участием двухколёсного транспорта произошло в оо:17 в районе кольца ЖБК в Находке. Трагический инцидент попал в прицел камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам видеозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, мотоциклист грубо нарушил правила движения по кольцу и выехал на встречную полосу. При этом скорость мотоцикла была довольно высокой. Что именно послужило причиной такого опрометчивого поступка, остаётся неизвестным. На пути резвого байка повстречался Nissan Cefiro. По свидетельствам очевидцев, удар был такой силы, что шлем с головы мотоциклистка отлетел на 100 метров, а сам ездок выпал из седла и ударился об асфальт.
Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали на место аварии скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли помочь парню, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Во всех подробностях дорожного инцидента теперь предстоит разобраться полицейским. РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно сообщало о ДТП с участием водителей двухколёсного транспорта. Аварии с мотоциклистами в Приморье происходят с печальной регулярностью.