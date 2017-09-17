Крыша ресторана в центре Хабаровска пострадала от огня
Причины возгорания и виновный устанавливаются.
Причины возгорания и виновный устанавливаются.
Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.
Возгорание в центре Хабаровска оперативно ликвидировано пожарными. 16 сентября в 13.14 на пульт
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что на крыше пристройки к зданию у служебного входа в заведение общественного питания горит рубероид. Незамедлительно к месту горения были поданы стволы с водой. Благодаря профессионализму огнеборцев пожар был локализован в 13:29 на площади 30 кв. м. Через 10 минут его полностью потушили. Погибших и пострадавших нет. В результате от огня пострадала кровля на крыше пристройки здания.
Всего для ликвидации пожара было задействовано 48 человек и 12 ед. техники.
В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются. По данному факту будет проведена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.