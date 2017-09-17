Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Эксперт о безразличии крымчан к словам МИД Украины о санкциях
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
10:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крыша ресторана в центре Хабаровска пострадала от огня

Причины возгорания и виновный устанавливаются.

Хабаровск, 17 сентября, AmurMedia.

Возгорание в центре Хабаровска оперативно ликвидировано пожарными. 16 сентября в 13.14 на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании на крыше крыльца пристройки ресторана, расположенного рядом с Комсомольской площадью, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что на крыше пристройки к зданию у служебного входа в заведение общественного питания горит рубероид. Незамедлительно к месту горения были поданы стволы с водой. Благодаря профессионализму огнеборцев пожар был локализован в 13:29 на площади 30 кв. м. Через 10 минут его полностью потушили. Погибших и пострадавших нет. В результате от огня пострадала кровля на крыше пристройки здания.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 48 человек и 12 ед. техники.

В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются. По данному факту будет проведена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Крыша ресторана в центре Хабаровска пострадала от огня
Дальневосточному крабу грозит сертификат
Коалиция США обвинила Россию в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Минобороны рассказало о новых танках на учениях «Запад-2017»
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о теракте
Шарапова рассказала о зависти соотечественницы из-за контрактов
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь