Жителей Владивостока напугала подозрительная мультиварка

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, на площади Семеновской поздно вечером было выставлено оцепление и прекращено движение маршрутных автобусов. Причиной случившегося стала мультиварка со звуковым таймером, стоящая на остановке. Также из-за подозрительной находки были вызваны сотрудники МЧС и УФСБ, они обследовали издающую звуковые сигналы мультиварку.