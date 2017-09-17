Жителей Владивостока напугала подозрительная мультиварка
В субботу вечером во Владивостоке
В субботу вечером во Владивостоке
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, на площади Семеновской поздно вечером было выставлено оцепление и прекращено движение маршрутных автобусов. Причиной случившегося стала мультиварка со звуковым таймером, стоящая на остановке. Также
По уточненной информации, от паблика инстаграм vl_crime, прибывшие взрывотехники уничтожили мультиварку на месте при помощи гидроразрушителя. После чего движение было полностью открыто.