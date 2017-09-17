В Железногорске руководителя стройфирмы обвиняют в мошенничестве
В правоохранительные органы обратились местные жители.
В правоохранительные органы обратились местные жители.
В Железногорске следователи полиции завершили расследование дела в отношении руководителя одной из строительных фирм. Мужчину обвиняют в присвоении около 9 млн рублей.
Как сообщили в
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.