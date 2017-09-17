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10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске руководителя стройфирмы обвиняют в мошенничестве

В правоохранительные органы обратились местные жители.

В Железногорске следователи полиции завершили расследование дела в отношении руководителя одной из строительных фирм. Мужчину обвиняют в присвоении около 9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в правоохранительные органы обратились местные жители с заявлениями о хищении денежных средств. Стражи порядка установили, что все пострадавшие вложили деньги в строительство гаражного комплекса закрытого типа. Однако руководитель фирмы взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные деньги частично растратил.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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