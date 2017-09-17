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08:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автомобиль сбил двух пешеходов в Алматы, один погиб на месте

Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на обочину.

Источник: Sputniknews.kz

АЛМАТЫ, 17 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на пересечении пр. Суюнбая и Богдана Хмельницкого, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

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По данным очевидцев, автомобиль Audi 80 двигалось по проспекту Суюнбая в северном направлении, водитель повернул направо, на улицу Богдана Хмельницкого и прибавил скорость.

На этом месте стояли два человека, которые ловили такси. Водитель не справился с управлением, сбил двух человек, а машина в результате перелетела через арык на обочину.

Один человек от полученных травм скончался еще до приезда скорой, второй — в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.
По словам водителя, машину занесло из-за скользкого асфальта. Полиция Алматы выясняет подробности происшествия.

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