Автомобиль сбил двух пешеходов в Алматы, один погиб на месте
Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на обочину.
Водитель Audi не справился с управлением и вылетел на обочину.
АЛМАТЫ, 17 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на пересечении пр. Суюнбая и Богдана Хмельницкого, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
По данным очевидцев, автомобиль Audi 80 двигалось по проспекту Суюнбая в северном направлении, водитель повернул направо, на улицу Богдана Хмельницкого и прибавил скорость.
На этом месте стояли два человека, которые ловили такси. Водитель не справился с управлением, сбил двух человек, а машина в результате перелетела через арык на обочину.
Один человек от полученных травм скончался еще до приезда скорой, второй — в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.
По словам водителя, машину занесло