Автомобиль сбил двух пешеходов в Алматы, один погиб на месте

Источник: Sputniknews.kz

АЛМАТЫ, 17 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на пересечении пр. Суюнбая и Богдана Хмельницкого, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Читайте также Ночью в Алматы горело кафе

По данным очевидцев, автомобиль Audi 80 двигалось по проспекту Суюнбая в северном направлении, водитель повернул направо, на улицу Богдана Хмельницкого и прибавил скорость.

На этом месте стояли два человека, которые ловили такси. Водитель не справился с управлением, сбил двух человек, а машина в результате перелетела через арык на обочину.