Ночью в Алматы горело кафе
Кафе «Чинар» в Турксибском районе Алматы загорелось в ночь с 16 на 17 сентября. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
Кафе «Чинар» в Турксибском районе Алматы загорелось в ночь с 16 на 17 сентября. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
Пожарные получили вызов в 03.05 и сразу же выехали по адресу Жансугурова, 495.
Через 11 минут они уже были у горящего кафе «Чинар». Заведение общепита горело открытым пламенем, и был серьезный риск того, что огонь перекинется на расположенные рядом жилые дома Кафе оказалось не работающим, его как раз собирались передать в аренду.
Пожарная сигнализация не работала, охраны не было. Лишь через полтора часа — в 04.45 — удалось потушить пожар, бушевавший на площади в 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.