Ночью в Алматы горело кафе

Через 11 минут они уже были у горящего кафе «Чинар». Заведение общепита горело открытым пламенем, и был серьезный риск того, что огонь перекинется на расположенные рядом жилые дома Кафе оказалось не работающим, его как раз собирались передать в аренду.



Пожарная сигнализация не работала, охраны не было. Лишь через полтора часа — в 04.45 — удалось потушить пожар, бушевавший на площади в 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.