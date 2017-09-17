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08:04 (мск), источник: 365info.kz

Ночью в Алматы горело кафе

Кафе «Чинар» в Турксибском районе Алматы загорелось в ночь с 16 на 17 сентября. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Источник: 365info.kz

Пожарные получили вызов в 03.05 и сразу же выехали по адресу Жансугурова, 495.

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Через 11 минут они уже были у горящего кафе «Чинар». Заведение общепита горело открытым пламенем, и был серьезный риск того, что огонь перекинется на расположенные рядом жилые дома Кафе оказалось не работающим, его как раз собирались передать в аренду.

Пожарная сигнализация не работала, охраны не было. Лишь через полтора часа — в 04.45 — удалось потушить пожар, бушевавший на площади в 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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