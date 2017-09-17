Жителя Николаевска заподозрили в краже 40 килограммов свинины и 22 куриц

Источник: Восток Медиа

Сотрудники полиции задержали в Николаевске-на-Амуре подозреваемого в краже продуктов питания из частного дома. Теперь молодому человеку грозит шесть лет колонии.

«За помощью к сотрудникам районного отдела МВД России обратился горожанин, проживающий в частном доме. Он сообщил, что неизвестный похитил забрался к нему в хозяйство и похитил 40 килограммов мяса и 22 тушки кур. Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба краевого управления полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Во время обыска у мужчины дома полицейские обнаружили похищенную провизию и вернули её владельцу.