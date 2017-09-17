Жителя Николаевска заподозрили в краже 40 килограммов свинины и 22 куриц
Провизию вернули владельцам, а молодого человека будут судить.
Провизию вернули владельцам, а молодого человека будут судить.
Сотрудники полиции задержали в
«За помощью к сотрудникам районного отдела МВД России обратился горожанин, проживающий в частном доме. Он сообщил, что неизвестный похитил забрался к нему в хозяйство и похитил 40 килограммов мяса и 22 тушки кур. Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей», — сообщает
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Во время обыска у мужчины дома полицейские обнаружили похищенную провизию и вернули её владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.