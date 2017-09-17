Подробности истории с упавшим лифтом в Челябинске.

Инцидент, который мог закончиться трагедией. Поездка на лифте едва не стоила жизни челябинке. Доехав до третьего этажа, он резко полетел вниз. К счастью, девушка, которая была внутри, отделалась испугом. Но самое ужасное, — таких случаев становится с каждым днем все больше. И речь не о подъемниках, которым по 30 лет, чей ресурс на исходе. А о совсем новых лифтах в только отстроенных домах.

В обслуживающих компаниях винят кого угодно, только не себя. Например, последний случай списали на удар молнии. Насколько опасны лифты-убийцы, разбиралась наша съемочная группа.

В тот день 20-летняя Виктория Хлюпко возвращалась с учебы домой. Всего-то и осталось — войти в лифт, подняться на 10-й этаж… Но уже на третьем внезапно погас свет, и кабина полетела вниз. Скрежет, сильный удар… девушка еле дотянулась до кнопки вызова диспетчера.

«Человек ответил мне: сидите, играйте в телефон, скоро вас спасут, все», — рассказывает пострадавшая Виктория Хлюпко.

Помощь пришла только через час, который показался Виктории вечностью. Все это время кабина находилась в подвале.

— Вот такое расстояние было в той двери, через такое расстояние меня доставали.

Этот случай прогремел на всю область. Коммунальный омбудсмен не сомневался в том, где искать виновных.

«Если произошел какой-то сбой, то это вина управляющей компании», — заявил коммунальный омбудсмен Челябинской области Анатолий Вершинин.

Идем в управляющую компанию, за чередой табличек и кабинетов ищем руководителя. Секретарь пожимает плечами. За дверью — «служебный вход», показывается начальник участка… и делает вид, что ничего не знает.

— Никакой лифт не падал у нас!

Через несколько минут нам все же удалось найти директора — в одном из самых дальних кабинетов. У него — своя версия ЧП.

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«Лифты у нас находятся в прекрасном состоянии! Аккуратненько опустился с полуметровой высоты, как он должен действовать в штатном режиме, вот и все», — говорит гендиректор управляющей компании Артем Клименко.

Подчиненный показывает бумаги — мол, сразу после инцидента проверили все оборудование.

— Не было падения. Все акты ввода в эксплуатацию, замеры всех необходимых актов…

Однако у адвоката Виктории — результаты судебной экспертизы.

«Не сработали ловители и, как указывал судебный эксперт, действительно сработал один из датчиков, которые останавливают вовремя лифт», — комментирует адвокат Александр Марков.

Выходит, лифт, вопреки уверениям управляющей компании, был неисправен. Вот только жильцы дома, который был построен всего три года назад, ничего не знали об опасности. После инцидента Виктория отправилась в травмпункт. Врачи не поверили — после падения с третьего этажа девушка, можно сказать, легко отделалась — ссадины, синяки и ушибы. Несколько дней, говорит, не могла встать с постели — мучили тошнота и рвота. Узнав о том, что она собирается в суд, управляющая компания поначалу хотела пойти на мировую. И предложила деньги.

«8 тысяч за причинение вреда Виктории. За то, чтобы мы молчали», — рассказывает юрист Максим Козлов.

Молчать Виктория не собиралась. Подобные ЧП в Челябинске происходят с печальной регулярностью. В августе людей извлекали из лифта после того, как кабина рухнула со второго этажа.

— Быстро-быстро, выбегаем!

Ехали шесть человек, среди них — беременная женщина. Только чудом никто не пострадал. Лифт — новый, также как и дом. Жители подсчитали, что не на ремонт, а лишь на содержание одной кабины в месяц они тратят колоссальную сумму.

«Примерно в районе 135 тысяч рублей в месяц, что вполне бы хватило на качественную работу и содержание лифтового хозяйства всего дома», — отмечает житель дома Антон Кононов.

Однако после падения обращаться в суд жители не стали. В отличие от Виктории Хлюпко. Девушка подала на управляющую компанию сначала в районный суд, который в иске отказал, затем — в областной. На последнем заседании адвокат ответчика не переставал удивлять своими заявлениями.

— Никакого падения не было и быть не могло, так как это противоречит всем законам физики.

Судья:

— Взыскать с общества ООО УК «Ключевые люди» в пользу Виктории Хлюпко в счет денежной компенсации морального вреда 15 тысяч рублей.

Представитель ответчика:

— Без комментариев!

В управляющей компании уверяют: упавшую кабину починили. Но Викторию это не успокаивает — боязнь лифта останется с ней на всю жизнь.

— Теперь поднимаюсь на 10 этаж пешком, ежедневно!