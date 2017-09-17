Пенсионер купил несуществующий телефон, а студент мифическую квартиру в Иркутской области
Новые случаи мошенничества зафиксированы в Приангарье.
Новые случаи мошенничества зафиксированы в Приангарье.
Очередные случаи мошенничества при переводе средств через Интернет произошли в Приангарье. 64-летний пенсионер перевел 14 тысяч рублей за покупку мобильного телефона неизвестным лицам и две недели ждал получения несуществующего товара. В Нижнеудинске студент местного техникума договорился с неизвестной женщиной об аренде квартиры и перевел ей 5 тысяч рублей. После этого связаться с арендодателем молодой человек не смог: страница женщины была заблокирована, а телефон недоступен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Полицейские в очередной раз напоминают о бдительности при покупке товаров и использовании сомнительных сайтов. Помните: переводя деньги в качестве предоплаты, вы не имеете никаких гарантий в том, что получите, то за что платили.