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10:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пенсионер купил несуществующий телефон, а студент мифическую квартиру в Иркутской области

Новые случаи мошенничества зафиксированы в Приангарье.

Источник: IrkutskMedia.ru

Очередные случаи мошенничества при переводе средств через Интернет произошли в Приангарье. 64-летний пенсионер перевел 14 тысяч рублей за покупку мобильного телефона неизвестным лицам и две недели ждал получения несуществующего товара. В Нижнеудинске студент местного техникума договорился с неизвестной женщиной об аренде квартиры и перевел ей 5 тысяч рублей. После этого связаться с арендодателем молодой человек не смог: страница женщины была заблокирована, а телефон недоступен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские в очередной раз напоминают о бдительности при покупке товаров и использовании сомнительных сайтов. Помните: переводя деньги в качестве предоплаты, вы не имеете никаких гарантий в том, что получите, то за что платили.

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