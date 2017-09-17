На Космическом проспекте в Омске столкнулись пять машин
Сообщение, подкрепленное фото, появилось в соцсетях.
Сообщение, подкрепленное фото, появилось в соцсетях.
В минувшую субботу, 16 сентября, на Космическом проспекте в Омске столкнулось сразу пять автомобилей. Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонаткет в группе «ЧП Омск» поздним вечером.
По словам автора на месте ДТП стояла машина скорой помощи и пожарная. Кроме того, недалеко от места аварии столкнулись еще два автомобиля.
Ирина Гончарова, автор поста:
— Будьте аккуратней на дороге и всем счастливого пути!
О пострадавших не сообщалось.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах Омска и области произошло 58 аварий, в которых пострадали 17 человек.