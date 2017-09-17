На Космическом проспекте в Омске столкнулись пять машин

В минувшую субботу, 16 сентября, на Космическом проспекте в Омске столкнулось сразу пять автомобилей. Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонаткет в группе «ЧП Омск» поздним вечером.

По словам автора на месте ДТП стояла машина скорой помощи и пожарная. Кроме того, недалеко от места аварии столкнулись еще два автомобиля.

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Ирина Гончарова, автор поста:

— Будьте аккуратней на дороге и всем счастливого пути!

О пострадавших не сообщалось.