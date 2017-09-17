В Санкт-Петербурге после выписки из больницы пропал красноярец

38-летний Николай Терехов с 21 апреля по 25 августа находился на вахте в г. Кингисепп, Ленинградской области, где работал мастером погрузо-разгрузочных работ. Из аэропорта Пулково должен был вылететь до Абакана 26 августа, прошёл регистрацию, но до несколько минут до вылета ему стало плохо и его увезли в 20-ю больницу по ул. Гастелло 21, где он проходил лечение до 5 сентября 2017. Вещи оставались в аэропорту. После выписки выехал в аэропорт, родным сообщил, что купил билет на 6 сентября, но во время вылета 17:25 его подобрали на аллее около той же больницы. Его увезли в НИИ Скорой помощи на ул. Будапештская 32, Утром 7 сентября вышел из больницы, несколько раз созванивался с тещей, последний звонок был от тещи ему 8 сентября примерно в 7 часов утра, ни кто не ответил, после этого телефон сразу стал недоступен.