В Санкт-Петербурге после выписки из больницы пропал красноярец

В г. Санкт-Петербурге пропал житель Минусинска, который работал в Ленинградской области на вахте, сообщение об этом размещено в группе «Поиск пропавших детей».
38-летний Николай Терехов с 21 апреля по 25 августа находился на вахте в г. Кингисепп, Ленинградской области, где работал мастером погрузо-разгрузочных работ. Из аэропорта Пулково должен был вылететь до Абакана 26 августа, прошёл регистрацию, но до несколько минут до вылета ему стало плохо и его увезли в 20-ю больницу по ул. Гастелло 21, где он проходил лечение до 5 сентября 2017. Вещи оставались в аэропорту. После выписки выехал в аэропорт, родным сообщил, что купил билет на 6 сентября, но во время вылета 17:25 его подобрали на аллее около той же больницы. Его увезли в НИИ Скорой помощи на ул. Будапештская 32, Утром 7 сентября вышел из больницы, несколько раз созванивался с тещей, последний звонок был от тещи ему 8 сентября примерно в 7 часов утра, ни кто не ответил, после этого телефон сразу стал недоступен.
Приметы мужчины. Рост 175 см, волосы темно-русые, нос прямой с горбинкой, немного свернут на сторону, глаза голубые, широкое телосложение, накаченное, постоянно занимался спортом, небольшой животик. На голове крестообразный шрам после операции, ранение получил на службе в Чечне, на левой руке наколка в области ладони «За ВДВ», на ногах выраженное варикозное расширение вен. Был одет в тёмно-синюю футболку с логотипом «Велесстрой», синие джинсы и синие с красным кроссовки, на голове темно-синяя кепка. При себе имел выписку из больницы, паспорт, карту сбербанка.