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10:06 (мск), источник: Sputnik.md

Еще один кошмар в Одессе: пожар, который парализовал движение

В Одессе прямо на ходу полностью сгорел троллейбус, видео инцидента попало в Интернет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Очередное страшное происшествие произошло в Одессе. В районе Грушевского и пересечения с Парковой на ходу загорелся троллейбус. Видео огненного инцидента попало в Интернет.

Полиция Одессы сообщила, что пострадавших в результате этого происшествия нет. Водитель троллейбуса моментально отреагировала на ситуацию. Она остановила транспортное средство и эвакуировала пассажиров на безопасную дистанцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу двое детей погибли, еще двое пострадали в результате страшного пожара в детском лагере Одессы.

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