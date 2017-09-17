Еще один кошмар в Одессе: пожар, который парализовал движение
В Одессе прямо на ходу полностью сгорел троллейбус, видео инцидента попало в Интернет.
В Одессе прямо на ходу полностью сгорел троллейбус, видео инцидента попало в Интернет.
КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Очередное страшное происшествие произошло в Одессе. В районе Грушевского и пересечения с Парковой на ходу загорелся троллейбус. Видео огненного инцидента попало в Интернет.
Полиция Одессы сообщила, что пострадавших в результате этого происшествия нет. Водитель троллейбуса моментально отреагировала на ситуацию. Она остановила транспортное средство и эвакуировала пассажиров на безопасную дистанцию.
В субботу двое детей погибли, еще двое пострадали в результате страшного пожара в детском лагере Одессы.