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10:05 (мск), источник: АиФ Красноярск

За неделю от укуса клеща в Красноярске пострадали 14 человек

Несмотря на похолодание, опасность стать жертвой энцефалита сохраняется.

Источник: РИА "Новости"

За сезон в Красноярском крае от укусов клещей пострадала почти 21 тысяча человек. Несмотря на похолодание и снижение активности насекомого только в Красноярске за прошедшую неделю с укусом клеща обратили 14 человек, среди них четыре ребёнка, сообщают в Роспотребнадзоре.

Пункты приёма клещей, где могут исследовать его на предмет зараженности клещевыми инфекциями, по-прежнему работают на территории всего края. Кроме того, жители могут получить консультацию по вопросу профилактики, а также сделать прививку в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, лечебно-профилактических организациях по месту жительства, в частных медицинских организациях г. Красноярска и Красноярского края, а детям в медицинских кабинетах школ.

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