За неделю от укуса клеща в Красноярске пострадали 14 человек
Несмотря на похолодание, опасность стать жертвой энцефалита сохраняется.
Несмотря на похолодание, опасность стать жертвой энцефалита сохраняется.
За сезон в Красноярском крае от укусов клещей пострадала почти 21 тысяча человек. Несмотря на похолодание и снижение активности насекомого только в Красноярске за прошедшую неделю с укусом клеща обратили 14 человек, среди них четыре ребёнка, сообщают в Роспотребнадзоре.
Пункты приёма клещей, где могут исследовать его на предмет зараженности клещевыми инфекциями,