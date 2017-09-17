Девушку и четыре машины протаранил на Honda пьяный водитель

Авария произошла днем 17 сентября на улице Зорге рядом с домом № 84. Пьяный водитель на седане Honda врезался в припаркованный ВАЗ-21099, который от удара сдвинуло в стоящий по соседству седан Toyota Crown, сообщает «АСТ-54».

Тем не менее, «гонщик» продолжил свой путь и, проехав вдоль всего дома, влетел в две другие машины, припаркованные возле хозяйственного корпуса. В итоге у кроссовера Hyundai полностью разбита передняя часть, в то время как у седана Toyota Vista сильно смяло «корму».

По словам очевидцев, под колеса Honda также попала девушка — к счастью, она пострадала не сильно и самостоятельно ушла с места происшествия. Свидетели ДТП задержали виновника и вызвали сотрудников ДПС.

«Дорого погулял. Похмелье будет жесткое», — констатировали подписчики паблика.