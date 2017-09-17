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11:02 (мск), источник: VN.ru

Девушку и четыре машины протаранил на Honda пьяный водитель

Четыре автомобиля и пешеход пострадали в Кировском районе Новосибирска по вине нетрезвого водителя. Виновника ДТП задержали очевидцы до приезда полиции.

Авария произошла днем 17 сентября на улице Зорге рядом с домом № 84. Пьяный водитель на седане Honda врезался в припаркованный ВАЗ-21099, который от удара сдвинуло в стоящий по соседству седан Toyota Crown, сообщает «АСТ-54».

Тем не менее, «гонщик» продолжил свой путь и, проехав вдоль всего дома, влетел в две другие машины, припаркованные возле хозяйственного корпуса. В итоге у кроссовера Hyundai полностью разбита передняя часть, в то время как у седана Toyota Vista сильно смяло «корму».

По словам очевидцев, под колеса Honda также попала девушка — к счастью, она пострадала не сильно и самостоятельно ушла с места происшествия. Свидетели ДТП задержали виновника и вызвали сотрудников ДПС.

«Дорого погулял. Похмелье будет жесткое», — констатировали подписчики паблика.

Часто виновниками автомобильных аварий становятся именно нетрезвые граждане. 6 сентября водитель Nissan X-Trail, будучи в алкогольном опьянении, не смог вовремя отреагировать на дорожную обстановку и собрал «паровозик» из четырех автомобилей. Выяснилось, что водитель Nissan был сильно пьян и еле стоял на ногах. Впрочем, это не помешало ему во время ожидания экипажа ГИБДД подраться со случайным прохожим.

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