На трассе «Пермь — Березники» сгорел ВАЗ
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
Рано утром 17 сентября на трассе «Пермь — Березники» произошла авария.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в
«В 6 часов10 минут по местному времени поступило сообщение об опрокидывании автомобиля в кювет в деревне Малое Романово Усольского района. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», — сообщается на сайте краевого МЧС.
Очевидцы, проезжавшие по трассе чуть позже сообщают, что автомобиль выгорел полностью.
Как удалось узнать, незначительные травмы в ДТП получили водитель и пассажир легковушки. Им оказали медпомощь на месте аварии.
Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.