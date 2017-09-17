На трассе «Пермь — Березники» сгорел ВАЗ

Рано утром 17 сентября на трассе «Пермь — Березники» произошла авария.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, около 6 часов утра автомобиль ВАЗ четырнадцатой модели съехал с дороги в кювет.

«В 6 часов10 минут по местному времени поступило сообщение об опрокидывании автомобиля в кювет в деревне Малое Романово Усольского района. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», — сообщается на сайте краевого МЧС.

Очевидцы, проезжавшие по трассе чуть позже сообщают, что автомобиль выгорел полностью.

Как удалось узнать, незначительные травмы в ДТП получили водитель и пассажир легковушки. Им оказали медпомощь на месте аварии.