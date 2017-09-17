Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Липецком
Супружеская пара и их маленький ребенок погибли в ДТП в Липецкой области России. Смотрите кадры, снятые автомобилистами, проезжавшими мимо места аварии.
Супружеская пара и их маленький ребенок погибли в ДТП в Липецкой области России. Смотрите кадры, снятые автомобилистами, проезжавшими мимо места аварии.
Дорожный инцидент произошел возле населенного пункта Частая Дубрава на трассе Липецк — Елец. По пока неустановленным причинам столкнулись Lada Kalina и минивэн Mazda MPV.
В результате аварии погибла семья с маленьким ребенком, находившиеся в «Ладе». По информации российских СМИ, супружеская пара и их двухлетний ребенок — белорусы, однако официально это пока не подтверждено.
Госпитализированы водитель и два пассажира Mazda.
На месте происшествия, помимо экспертов ДПС, работали и сотрудники спасательных служб. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как поврежденные автомобили готовили к погрузке на эвакуаторы. У минивэна разбита передняя часть, а Lada получила более серьезные повреждения.