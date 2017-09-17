Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Липецком

Источник: Sputnik.by

Дорожный инцидент произошел возле населенного пункта Частая Дубрава на трассе Липецк — Елец. По пока неустановленным причинам столкнулись Lada Kalina и минивэн Mazda MPV.

В результате аварии погибла семья с маленьким ребенком, находившиеся в «Ладе». По информации российских СМИ, супружеская пара и их двухлетний ребенок — белорусы, однако официально это пока не подтверждено.

Госпитализированы водитель и два пассажира Mazda.

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