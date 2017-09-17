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11:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ольга Медведцева получила черепно-мозговую травму в результате ДТП

Во время движения в лобовое стекло прилетел металлический болт.

Биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае. Ольга Медведцева получила черепно-мозговую травму, потребовалась операция, сообщает телеканал ТВК.

По предварительной информации, авария произошла в субботу, 17 сентября, на 893 км М-53 «Сибирь». По информации издания, за рулем Audi Q5 находилась Ольга Медведцева. Во время движения в лобовое стекло прилетел металлический болт от встречного автомобиля, который пробил стекло. После этого автомобиль вылетел в кювет.

Слепцова и Вилухина в результате ДТП не пострадали.

Медведцева получила черепно-мозговую травму. Ей оказали первичную медицинскую помощь в больнице с. Шалинское, в дальнейшем спортсменка была доставлена в Красноярск в БСМП. Операция прошла успешно, угрозы для жизни нет. Сейчас спортсменка находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Ольга Пылева (Медведцева) — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Весной 2010 года объявила о завершении спортивной карьеры.

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