Ольга Медведцева получила черепно-мозговую травму в результате ДТП
Во время движения в лобовое стекло прилетел металлический болт.
Во время движения в лобовое стекло прилетел металлический болт.
Биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае. Ольга Медведцева получила
По предварительной информации, авария произошла в субботу, 17 сентября, на 893 км М-53 «Сибирь». По информации издания, за рулем Audi Q5 находилась Ольга Медведцева. Во время движения в лобовое стекло прилетел металлический болт от встречного автомобиля, который пробил стекло. После этого автомобиль вылетел в кювет.
Слепцова и Вилухина в результате ДТП не пострадали.
Медведцева получила
Ольга Пылева (Медведцева) — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Весной 2010 года объявила о завершении спортивной карьеры.