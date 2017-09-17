В екатеринбургском парке после катания на аттракционе умер мужчина

Как сообщил в Facebook очевидец, директор одной из управляющих компаний Евгений Старокожев, инцидент произошел около 18 вечера.

«Во время катания на вращающейся качели, упал в обморок мужчина, примерно пятидесятилетнего возраста, и скончался. Это жизнь, такое бывает, насколько бы это не звучало цинично. Если бы не целый букет «НО», — пишет Старокожев.

Далее он перечисляет моменты, которые, по его мнению, не дали спасти жизнь человека — отсутствие в парке медработника, прибытие скорой через 40 минут после вызова, отсутствие у медиков необходимых препаратов, неисправный дефибриллятор.