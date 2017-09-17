В екатеринбургском парке после катания на аттракционе умер мужчина
В екатеринбургском ЦПКиО после катания на аттракционе скончался мужчина.
В екатеринбургском ЦПКиО после катания на аттракционе скончался мужчина.
Как сообщил в Facebook очевидец, директор одной из управляющих компаний Евгений Старокожев, инцидент произошел около 18 вечера.
«Во время катания на вращающейся качели, упал в обморок мужчина, примерно пятидесятилетнего возраста, и скончался. Это жизнь, такое бывает, насколько бы это не звучало цинично. Если бы не целый букет «НО», — пишет Старокожев.
Далее он перечисляет моменты, которые, по его мнению, не дали спасти жизнь человека — отсутствие в парке медработника, прибытие скорой через 40 минут после вызова, отсутствие у медиков необходимых препаратов, неисправный дефибриллятор.
«В голове не укладывается — как так, Центральный городской парк, масса аттракционов (источников повышенной опасности), ежедневно посещают парк тысячи взрослых и детей, а парк не обеспечен элементарным. Нет ни врача, ни фельдшера, ни медсестры! Никто не окажет ни какой медицинской помощи», — заключает Старокожев. Получить комментарий, а администрации ЦПКиО на момент подготовки публикации не удалось.