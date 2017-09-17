Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Эксперт: Польша хочет отобрать Львов у Украины
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Лучшие снимки Cassini
14:47 (мск), источник: Tengrinews

Карета «скорой помощи» загорелась в Кызылорде

Карета «скорой помощи» загорелась в Кызылорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео пылающей машины «неотложки» было опубликовано на странице kazakh_video в Instagram.

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК, 9 сентября 2017 года 15 часов 48 минут горел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий областной станции скорой медицинской помощи марки «ГАЗ-3221». Жертв и пострадавших нет.

«В ликвидации пожара задействованы 6 пожарных и 2 единицы техники Службы пожаротушения Кызылординской области. Локализация пожара достигнута в 16 часов 06 минут. Пожарные полностью ликвидировали пожар в 16 часов 09 минут», — сообщил Иманкулов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
О чем говорили Назарбаев и Бердымухамедов в Ашхабаде
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно»
В Киеве сообщили о падении в Донбассе «российского беспилотника»
Сурдопереводчик рассказал о «пицце» и «монстрах» вместо «Ирмы»
Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь