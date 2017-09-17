Карета «скорой помощи» загорелась в Кызылорде
Карета «скорой помощи» загорелась в Кызылорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Карета «скорой помощи» загорелась в Кызылорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео пылающей машины «неотложки» было опубликовано на странице kazakh_video в Instagram.
Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК, 9 сентября 2017 года 15 часов 48 минут горел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий областной станции скорой медицинской помощи марки «ГАЗ-3221». Жертв и пострадавших нет.
«В ликвидации пожара задействованы 6 пожарных и 2 единицы техники Службы пожаротушения Кызылординской области. Локализация пожара достигнута в 16 часов 06 минут. Пожарные полностью ликвидировали пожар в 16 часов 09 минут», — сообщил Иманкулов.