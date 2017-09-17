Пенсионер погиб в столкновении УАЗа с деревом под Миассом

Столкновение УАЗа с деревом в лесу под Миассом унесло жизнь 75-летнего пассажира, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию в лесном массиве в 200 метрах от дома по улице Центральной зафиксировали около 15 часов 16 сентября. По предварительным данным, 67-летний водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.

«Погибший наш сосед, снесло их и в сосну, сосна V-образная была, лобовое стекло разбито, видимо, причина смерти — удар головой в лобовое, ездили пасеку смотреть. Полный дом гостей его ждали, юбилей у него был, а вместо юбилея… очень жалко, добрейший человек был», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.