Пенсионер погиб в столкновении УАЗа с деревом под Миассом
По предварительной версии, водитель не справился с управлением в лесу.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением в лесу.
Столкновение УАЗа с деревом в лесу под Миассом унесло жизнь 75-летнего пассажира, сообщают в
Аварию в лесном массиве в 200 метрах от дома по улице Центральной зафиксировали около 15 часов 16 сентября. По предварительным данным, 67-летний водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.
«Погибший наш сосед, снесло их и в сосну, сосна
Напомним, в тот же день на трассе