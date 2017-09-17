В Волковысском районе непристегнутый водитель погиб в ДТП

«Мужчина за рулем автомобиля “Форд Мондео” обгонял ехавший впереди “Фольксваген” с прицепом. Легковушка во время маневра задела прицеп, водитель “Форда” потерял управление и съехал в левый кювет, где машина перевернулась, — проинформировали в ГАИ. — Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за этого после удара его выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте происшествия».