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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

В Волковысском районе непристегнутый водитель погиб в ДТП

Как отметили в Госавтоинспекции, два пассажира «Форда» были пристегнуты, это помогло им избежать серьезных травм.

Источник: БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе непристегнутый водитель легковушки погиб в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Авария произошла 16 сентября около 16.20 на автодороге Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно в деревне Яныши Волковысского района.

«Мужчина за рулем автомобиля “Форд Мондео” обгонял ехавший впереди “Фольксваген” с прицепом. Легковушка во время маневра задела прицеп, водитель “Форда” потерял управление и съехал в левый кювет, где машина перевернулась, — проинформировали в ГАИ. — Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за этого после удара его выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте происшествия».

Как отметили в Госавтоинспекции, два пассажира «Форда» были пристегнуты, это помогло им избежать серьезных травм.

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