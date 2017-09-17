В Волковысском районе непристегнутый водитель погиб в ДТП
Как отметили в Госавтоинспекции, два пассажира «Форда» были пристегнуты, это помогло им избежать серьезных травм.
Как отметили в Госавтоинспекции, два пассажира «Форда» были пристегнуты, это помогло им избежать серьезных травм.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе непристегнутый водитель легковушки погиб в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 16 сентября около 16.20 на автодороге Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно в деревне Яныши Волковысского района.
«Мужчина за рулем автомобиля “Форд Мондео” обгонял ехавший впереди “Фольксваген” с прицепом. Легковушка во время маневра задела прицеп, водитель “Форда” потерял управление и съехал в левый кювет, где машина перевернулась, — проинформировали в ГАИ. — Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности,
Как отметили в Госавтоинспекции, два пассажира «Форда» были пристегнуты, это помогло им избежать серьезных травм.