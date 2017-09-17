Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
Америке предложили купить Россию
Самые богатые наследники России
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Индии простились с Ганешей
12:00 (мск), источник: Фонтанка

Более 200 петербуржцев эвакуировали из-за угрозы теракта «как в Лондоне»

Сразу два телефонных террориста объявились в Санкт-Петербурге. Неизвестные звонили в клубы в Центральном и Приморском районах и сообщали, что в здании бомба.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», звонок в администрацию клуба «7Скай» был сделан вечером 16 сентября. Неизвестный сообщил, что в доме № 5 по Ковенскому переулку «будет теракт, как в Лондоне». Персонал и посетители клуба были эвакуированы. После проверки помещений выяснилось, что никаких взрывчатых веществ и устройств там нет.

Читайте также
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ

Аналогичный звонок поступил в клуб в торговом центре «Миллер» на проспекте Испытателей также поздно вечером 16 сентября. Звонивший мужчина сказал, что в ТРЦ будет взрыв. Пришлось эвакуировать около 225 человек. Тревога оказалась ложной. Проводится проверка.

Напомним, утром 15 сентября в метро Лондона в поезде у станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Пострадали, по последним данным, около 30 человек. Второе СВУ у станции удалось вовремя обезвредить. Задержан подозреваемый. В соцсетях распространяется информация о том, что запрещенная в России террористическая организация ИГ берет на себя ответственность за взрыв.

Волна «минирований» прокатилась на этой неделе по многим городам России, от Сахалина до Калининграда. В Петербурге за 14 сентября правоохранительные органы получили 31 сообщение (звонки и СМС) о заложенных бомбах. В список попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров, два жилых дома, не остались в стороне даже Смольный и ЗакС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Дачный рынок опустился до земли
Коалиция США обвинила Россию в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Минобороны рассказало о новых танках на учениях «Запад-2017»
Казахстанский боксер Головкин не сумел победить Альвареса
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о взрыве
Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь