Более 200 петербуржцев эвакуировали из-за угрозы теракта «как в Лондоне»

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», звонок в администрацию клуба «7Скай» был сделан вечером 16 сентября. Неизвестный сообщил, что в доме № 5 по Ковенскому переулку «будет теракт, как в Лондоне». Персонал и посетители клуба были эвакуированы. После проверки помещений выяснилось, что никаких взрывчатых веществ и устройств там нет.

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Аналогичный звонок поступил в клуб в торговом центре «Миллер» на проспекте Испытателей также поздно вечером 16 сентября. Звонивший мужчина сказал, что в ТРЦ будет взрыв. Пришлось эвакуировать около 225 человек. Тревога оказалась ложной. Проводится проверка.

Напомним, утром 15 сентября в метро Лондона в поезде у станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Пострадали, по последним данным, около 30 человек. Второе СВУ у станции удалось вовремя обезвредить. Задержан подозреваемый. В соцсетях распространяется информация о том, что запрещенная в России террористическая организация ИГ берет на себя ответственность за взрыв.